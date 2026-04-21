Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑执拾︱手作西装数十载 家藏十多套「心血」 老裁缝不舍：想攞返两套自己著

突发
更新时间：15:31 2026-04-21 HKT
发布时间：15:31 2026-04-21 HKT

大埔宏福苑宏新阁居民上楼执拾物品踏入第二日，受灾居民各有原因，都希望回家缅怀一番。从事西装裁缝数十年的麦先生，家中存放了由他亲手缝制的十多套西装，极具纪念价值。今日他偕太太一家四口，由女儿和女婿代劳，希望替他取回部分西装，笑言：「想攞返两套（西装）返嚟自己著！」

从事西装裁缝数十年的麦先生，希望取回部分由他亲手缝制的西装。杨伟亨摄
从事西装裁缝数十年的麦先生，希望取回部分由他亲手缝制的西装。杨伟亨摄

今日下午约2时30分，宏新阁15楼居民麦先生，由太太、女儿和女婿陪同下，准备返回单位取回个人物品，其间由女儿及女婿代为上楼。麦先生表示，自己退休前在尖沙咀从事西装裁缝数十年，专做游客生意，故此家中存放了自己亲手缝制的十多套西装。他对这些西装十分不舍，亦对自己的手艺信心满满，盼取回两套西装给自己穿著；同时亦希望取回约3万元现金。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
社会
6小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
6小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
影视圈
8小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
3小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
17楼住户谭先生自备外骨骼步行辅助器，上楼执拾个人物品。梁国峰摄
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
3小时前
00:49
4分钟2宗夺命车祸│油塘港铁站对开30岁内地女子挨货车撞 头发被扯甩挂倒后镜 送院不治
突发
5小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
22小时前
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
生活百科
2026-04-20 15:08 HKT