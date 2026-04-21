宏福苑执拾︱手作西装数十载 家藏十多套「心血」 老裁缝不舍：想攞返两套自己著
更新时间：15:31 2026-04-21 HKT
发布时间：15:31 2026-04-21 HKT
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大埔宏福苑宏新阁居民上楼执拾物品踏入第二日，受灾居民各有原因，都希望回家缅怀一番。从事西装裁缝数十年的麦先生，家中存放了由他亲手缝制的十多套西装，极具纪念价值。今日他偕太太一家四口，由女儿和女婿代劳，希望替他取回部分西装，笑言：「想攞返两套（西装）返嚟自己著！」
今日下午约2时30分，宏新阁15楼居民麦先生，由太太、女儿和女婿陪同下，准备返回单位取回个人物品，其间由女儿及女婿代为上楼。麦先生表示，自己退休前在尖沙咀从事西装裁缝数十年，专做游客生意，故此家中存放了自己亲手缝制的十多套西装。他对这些西装十分不舍，亦对自己的手艺信心满满，盼取回两套西装给自己穿著；同时亦希望取回约3万元现金。
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