鲗鱼涌院舍女院友食粥疑鲠喉一度昏迷 送院抢救回复清醒

鲗鱼涌英皇道860－878号一院舍，今（21日）早上11时38分，警方接获上址职员报案，指姓李（53岁）女院友食粥期间怀疑鲠喉并晕倒。人员接报到场，李妇昏迷被送往东区尤德夫人那打素医院治理，其后回复清醒。



翻查资料，截至4月13日，本港曾在9日内发生至少5宗怀疑进食鲠喉不治事件。其中，4月5日一名88岁老翁在筲箕湾家中进食烧卖疑鲠喉晕倒，送院后延至翌日不治；4月6日一名77岁老妇在沙田新城市广场一间台式火锅店打边炉时亦疑鲠喉昏迷，送院后证实不治。