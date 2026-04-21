4分钟2宗夺命车祸│落马洲旅游巴撞毙女途人 六旬司机涉危驾被捕

落马洲古洞路发生今日（21日）4分钟内第二宗夺命交通意外。今（21日）早上8时57分，一辆接送完学生的旅游巴沿古洞路往新由方向行驶，驶至文天祥公园对开，一名41岁女子突由左车头横过马路，旅巴收掣不及撞倒女途人，倒地淌血重创昏迷不醒，被往北区医院抢救后不治。

据了解，旅游巴当时只有女保母，没有学童。警方经调查后，以涉嫌「危险驾驶导致他人死亡」拘捕67岁旅游巴司机，他现正被扣留调查。新界北总区交通部特别调查队正跟进调查案件。任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 3860与调查人员联络。

现场所见，路旁遗下一条血路，而涉案旅游巴车头损毁，事后已被拖往大榄涌车辆检验中心扣留检验。