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落马洲旅游巴撞女途人昏迷送院亡 司机涉危驾被捕

突发
更新时间：10:23 2026-04-21 HKT
发布时间：10:23 2026-04-21 HKT

落马洲古洞路发生严重交通意外。今（21日）早上8时57分，一部接送完学生的旅游巴，由男司机载乘女保母，沿古洞路往新由方向行驶，驶至文天祥公园对开，一名年约40多岁女子，突由左车头横过马路，旅巴收掣不及撞倒女途人，倒地淌血重创昏迷不醒，被往北区医院抢救后不治。警方经调查后，拘捕旅游巴司机，涉嫌危险驾驶导致他人身体严重受伤，并将他带署调查。路旁遗下一条血路。

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