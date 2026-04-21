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4分钟2宗夺命车祸│油塘港铁站对开内地女挨货车撞 头发被扯甩挂倒后镜 送院不治

突发
更新时间：09:31 2026-04-21 HKT
发布时间：09:31 2026-04-21 HKT

今(21日)早上8时53分，港铁油塘站对开，一部5.5吨货车撞倒一名30岁过路女子，女事主一撮长发被扯甩，挂在左边倒后镜，女子重创倒地，陷入昏迷，由救护车送往联合医院，惜经抢救后返魂乏术，警方经调查后，货车男司机涉危险驾驶引致他人死亡被捕。

现场消息称，5.5吨密斗货车沿茶果岭道由观塘往油塘方向行驶， 驶至油塘港铁站对开 ，突有一名女子从左至右横过马路，货车司机收掣不及撞倒对方，女事主被撞后飞弹10多米倒地，货车亦冲前约15米，货车左车头挡风玻璃爆裂，女事主一撮长发被扯甩挂在左车头倒后镜，其眼镜亦遗在路面 。据了解，女死者姓李（30岁），持双程证内地人。 

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