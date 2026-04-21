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油塘港铁站对开女子挨货车撞 头发被扯甩挂倒后镜 送院不治

突发
更新时间：09:31 2026-04-21 HKT
发布时间：09:31 2026-04-21 HKT

今(21日)早上8时53分，港铁油塘站对开，一部5.5吨货车撞倒一名30岁过路女子，女事主一撮长发被扯甩，挂在左边倒后镜，女子重创倒地，陷入昏迷，由救护车送往联合医院，惜经抢救后返魂乏术，警方正调查意外原因。

现场消息称，5.5吨密斗货车沿茶果岭道由观塘往油塘方向行驶， 驶至油塘港铁站对开 ，左边突有一名女子 从左至右横过马路，货车司机收掣不及撞倒女子，女子被撞后飞弹10多米倒地，货车亦冲前约15米，货车左车头挡风玻璃爆裂，女伤者一撮长发被扯甩挂在左车头倒后镜，其眼镜亦遗在路面 。

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