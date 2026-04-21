Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜天水围29岁男停车场堕下 送院不治

突发
更新时间：05:41 2026-04-21 HKT
发布时间：05:41 2026-04-21 HKT

今日（21日） 凌晨1时许，警方接获途人报案，指发现一名男子倒卧在天华路30号T Town对开，怀疑从高处堕下。

人员接报到场，姓潘（29岁）男子昏迷被送往天水围医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信男子从上址一停车场堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
21小时前
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:42
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
9小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
11小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！ 1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
16小时前
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
影视圈
8小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
13小时前
前女警自爆云南泼水节执勤遭水枪射私处，还被泼过热水。
00:34
云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片
即时中国
20小时前
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
17小时前
金像奖2026｜黄淑蔓赢最佳歌曲朱柏康爆喊又爆粗？神秘「父女」关系曝光 曾被非礼陷小三风波
金像奖2026｜黄淑蔓赢最佳歌曲朱柏康爆喊又爆粗？神秘「父女」关系曝光 曾被非礼陷小三风波
影视圈
14小时前