珍惜生命｜天水围29岁男停车场堕下 送院不治

今日（21日） 凌晨1时许，警方接获途人报案，指发现一名男子倒卧在天华路30号T Town对开，怀疑从高处堕下。

人员接报到场，姓潘（29岁）男子昏迷被送往天水围医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信男子从上址一停车场堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

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