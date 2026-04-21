珍惜生命｜沙田新城市广场25岁女堕楼 半清醒送院治理
更新时间：05:34 2026-04-21 HKT
发布时间：05:34 2026-04-21 HKT
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昨日（20日）晚上9时许，警方接获途人报案，指发现一名女子倒卧在沙田正街2-8号新城市广场对开，怀疑男子从高处堕下。
人员接报到场，姓吴（25岁）女子半清醒被送往威尔斯亲王医院治理。人员经初步调查，相信女子从上址一平台堕下。警方于现场没有检获遗书。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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