Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警破元朗毒品分销及储存仓库拘30岁女 检140万元「依托咪酯」烟弹等

突发
更新时间：03:55 2026-04-21 HKT
发布时间：03:55 2026-04-21 HKT

九龙城警区特别职务队人员根据线报及深入调查后，昨日（20日）展开代号「沙鸥行动」（AMBERFLOCK）的反毒品行动，捣破元朗区一个怀疑毒品分销及储存仓库。

行动中，人员于福喜街附近一单位外发现一名女子形迹可疑，遂上前截查，并在她身上检获约四百零五粒怀疑含有液态依托咪酯的烟弹，并在该单位内检获约3,132粒怀疑含有依托咪酯的烟弹、6支怀疑依托咪酯原液、约250克怀疑依托咪酯粉末及一批怀疑制毒工具，包括各种包装工具、怀疑制毒炉具及电子磅等。行动中检获的毒品总市值约140万元。

人员遂拘捕该名30岁非华裔女子，涉嫌制造危险药物及贩运危险药物，她现正被扣留调查。

警方检140万元「依托咪酯」烟弹等。警方图片
警方检140万元「依托咪酯」烟弹等。警方图片

警方重申，制造危险药物属严重罪行。根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
19小时前
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:42
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
8小时前
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
影视圈
6小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
9小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！ 1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
15小时前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
11小时前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
2026-04-19 19:30 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
15小时前
前女警自爆云南泼水节执勤遭水枪射私处，还被泼过热水。
00:34
云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片
即时中国
18小时前