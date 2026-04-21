警破元朗毒品分销及储存仓库拘30岁女 检140万元「依托咪酯」烟弹等

九龙城警区特别职务队人员根据线报及深入调查后，昨日（20日）展开代号「沙鸥行动」（AMBERFLOCK）的反毒品行动，捣破元朗区一个怀疑毒品分销及储存仓库。

行动中，人员于福喜街附近一单位外发现一名女子形迹可疑，遂上前截查，并在她身上检获约四百零五粒怀疑含有液态依托咪酯的烟弹，并在该单位内检获约3,132粒怀疑含有依托咪酯的烟弹、6支怀疑依托咪酯原液、约250克怀疑依托咪酯粉末及一批怀疑制毒工具，包括各种包装工具、怀疑制毒炉具及电子磅等。行动中检获的毒品总市值约140万元。

人员遂拘捕该名30岁非华裔女子，涉嫌制造危险药物及贩运危险药物，她现正被扣留调查。

警方检140万元「依托咪酯」烟弹等。警方图片

警方重申，制造危险药物属严重罪行。根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法