瘦瘦笔｜衞生署联警搜两药房拘5男 检大量未经注册药物包括日本减肥药Mounjaro

俗称「瘦瘦笔」的抗肥胖症药物「Mounjaro」（中文译名：猛健乐／满健乐），近年受到不少市民追捧，不少人为求尽快「甩肉」更自行在网上购针。鉴于市面上有人非法售卖或管有未经注册但属于《药剂业及毒药条例》（第138章）下第1部毒药及处方药物的抗肥胖症药物，衞生署今日（20日）表示，连日来加强在全港各区巡查和执法，已联同警方拘捕5名涉嫌违反药物相关法例的男子，并检获大量未经注册药物，包括以日文显示含有「替尔泊肽」的未经注册抗肥胖症药物。



上周五（17日），衞生署联同警方搜查沙田区一间注册药房，检获超过400粒危险药物「氯硝西泮」、20种未经注册的药物（包括6盒未经注册、以日文标示含有「替尔泊肽」的抗肥胖症药物），以及30多种其他受管制药物（包括2700多粒的精神科药物「唑吡坦」等）。行动中，4名年龄介乎25岁至55岁的男子被捕。他们涉嫌违反药物相关法例，包括贩运危险药物、非法管有未经注册药剂制品，及未将第1部毒药存放在上锁容器内等。

衞生署联同警方检获以日文显示含有「替尔泊肽」的未经注册抗肥胖症药物。

衞生署今日再联同警方在佐敦一间注册药房采取执法行动，拘捕一名36岁男子，他涉嫌非法售卖抗肥胖症药物（产品标签上以日文显示含有「替尔泊肽」的第1部毒药）和未经注册药剂制品，以及未将第1部毒药存放在上锁容器内。行动亦检获13盒标签上以日文显示含有「替尔泊肽」的未经注册的抗肥胖症药物。衞生署的调查继续。



衞生署指「替尔泊肽」用以治疗肥胖症，其副作用包括呕吐、恶心和腹泻。含有「替尔泊肽」、「唑吡坦」及「氯硝西泮」的药剂制品均属《药剂业及毒药条例》（第138章）下的第1部毒药及处方药物，只可在医生指示下使用，并必须凭医生处方在注册药剂师监督下于药房出售。此外，「氯硝西泮」属《危险药物条例》（第134章）规管的危险药物。

4名衞生署人员在佐敦一间注册药房采取执法行动。

衞生署强调，署方有既定机制监察市场上（包括互联网上）销售的药物。当发现有人涉嫌非法售卖或管有未经注册药剂制品或第1部毒药、危险药物，本署会即时展开调查，需要时亦会把个案转介相关执法部门跟进，或与其他执法部门展开联合行动，如发现任何违规行为，定会依法处理。非法售卖或管有未经注册药剂制品或第1部毒药，未将第1部毒药存放在上锁容器内属刑事罪行，每项罪行一经定罪最高罚款100,000元及监禁两年。此外，根据《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款5,000,000港元及终身监禁。