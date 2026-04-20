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荃湾竹林禅院和尚打斗案 其中一人被控「普通袭击」罪 下周一西九提堂

突发
更新时间：17:54 2026-04-20 HKT
发布时间：17:54 2026-04-20 HKT

上月14日，荃湾竹林禅院发生打斗事件，一名51岁和尚涉嫌「普通袭击」被捕，被控一项「普通袭击」罪，本月27日在西九裁判法院提堂。

事发于上月14日早上9时许，竹林禅院有两名和尚发生争执，互相推撞，其中一人更挥拳施袭。警方接报到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕一名51岁和尚，至于遇袭的57岁和尚左边面部红肿，清醒被送到仁济医院接受治理，案件交由荃湾警区军装巡逻小队第二队负责调查。

据了解，二人于7年前的一个庆典认识及结怨。竹林禅院从3月8日起，一连七日举行法会，并邀请多名和尚于今日一同出席法会。案发时10名和尚排成一列，并于大雄宝典内绕行祈求福佑，遇袭和尚站在施袭的和尚后方，二人因排队次序问题发生争执，未几发生打斗。

相关新闻： 荃湾竹林禅院法办法会 两和尚为排队次序爆冲突 一伤一被捕

 

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