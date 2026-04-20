铜锣湾街头MMA│其中一人为休班警 警方重申绝不姑息 严正处理

铜锣湾骆克道两男扭打案更加内情曝光，消息称，其中一名涉案男子为一名班警员，因驾车问题与另一司机发生争执，继而大打出手，两败俱伤送院。警方重申，警队非常重视人员的操守，任何人员干犯违法行为，警队绝不容忍和姑息，定必严正处理。

据了解，吴男（29岁）为警员，他与姓陈（25岁）并不认识，事发时两人因驾驶问题起冲突。他们两人其后已获准保释候查，须于5月中旬向警方报到，案件交由湾仔警区重案组跟进。

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昨（19日）日中午12时许，吴男驾驶私家车沿骆克道往铜锣湾方向行驶，至坚拿道天桥下方时，陈男驾驶一辆挂有粤港牌的七人车从坚拿道天桥左转入骆克道，吴男见状响咹示意。两车其后驶至骆克道与波斯富街交界、铜锣湾广场二期对开候灯，两人怒气未消落车争执，其间陈男向吴男女友泼水，吴男护花心切出手推撞，陈男随即从车内取出一支25厘米长的黑色手电筒施袭还击。

混乱间，吴男左后脑受伤，手肘及身体受伤，陈男则手脚受伤，两人均被送往律敦治医院治理。另外，吴男的29岁姓甘女友大腿及膝盖受伤。