青衣东北公园男子堕海 当场死亡

青衣有人堕海。今日（20日）清晨6时37分，警方接获报案，指一名年约40岁男子在青衣东北公园对开海面载浮载沉。现场是担杆山路10号，救援人员赶到将事主救上岸，但他已当场死亡。警方正调查死者身份及其堕海原因。

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香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

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