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青衣东北公园男子堕海 当场死亡

突发
更新时间：07:54 2026-04-20 HKT
发布时间：07:54 2026-04-20 HKT

青衣有人堕海。今日（20日）清晨6时37分，警方接获报案，指一名年约40岁男子在青衣东北公园对开海面载浮载沉。现场是担杆山路10号，救援人员赶到将事主救上岸，但他已当场死亡。警方正调查死者身份及其堕海原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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