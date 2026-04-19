珍惜生命｜土瓜湾两男女烧炭 清醒送院
更新时间：22:42 2026-04-19 HKT
发布时间：22:42 2026-04-19 HKT
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今日（19日）晚上9时，警方接获一名女子报案，指一对男女于土瓜湾美景街1至7号东兴大楼一单位内烧炭自杀。
消息指，男事主年约50岁，而女事主则年约40岁。救援人员接报到场，发现两人仍然清醒，但感到头晕不适，遂即将他们送往医院治理，警方正调查两人轻生原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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