深水埗舖头遇窃失6万元 内地前员工涉穿柜桶底被捕 另揭用假身份证

警方4月14日接获报案，指深水埗东京街一商场店铺有搜掠痕迹，怀疑遭爆窃。人员接报到场，经初步点算，该店铺共损失约6万元现金。深水埗分区特遣队与深水埗警区刑事调查队第十队接手调查，经深入调查及翻查大量包括「锐眼」计划下安装的闭路电视片段后，人员今日（19日）上午在旺角区荔枝角道一单位拘捕一名46岁姓陈内地男子，涉嫌「入屋犯法」。



初步调查显示，被捕人曾于涉案店铺任职，并怀疑曾以虚假香港身份证工作。被捕人同时涉嫌「违反逗留条件」及「行使虚假文书」被捕，现正被扣留调查，案件由深水埗警区刑事调查队第十队继续跟进。行动中，人员检获怀疑被捕人犯案时所穿着的衣物，并起回部分失物，包括约1万元现金。