国安教育日︱参观医疗辅助队总部开放日 许正宇：欣赏队员无私奉献

为响应4月15日的「全民国家安全教育日」，医疗辅助队今（19日）晨在何文田总部举行开放日，吸引大批市民参观，各个摊位游戏大排长龙，气氛热闹，财经事务及库务局局长许正宇赞赏医疗辅助队人员的无私奉献。

财经事务及库务局局长许正宇致辞时说：「我希望大家参观医疗辅助队总部，及参加开放日之后，对我们国家安全及医疗辅助队工作有更加深入了解，尤其欣赏医疗辅助队工余时间无私奉献，为市民提供急救、医疗及卫生服务。」

香港医疗辅助队的开放日，吸引不少市民参加，总部各楼层充满人声和笑声，市民在参与各主题活动，包括三楼的「救护车辆展示区」，大、小朋友可近距离接触救护车辆；四楼「游戏区」，有国家安全教育游戏及特；特色摊位，五楼则有精彩表演，欣赏中式步操，亦有急救示范；六楼就有「Are you OK」免费健康检查。

有市民试坐医疗救护电单车拍照，各个特色摊位更是大排长龙，小朋友抛出篮球，在旁父母笑逐颜开。亦有长者即场做健康检查，了解自己血压等问题。