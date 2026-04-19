田湾邨噪音问题起争执 21岁青年挨斩手伤 「和合图」两黑汉在逃

香港仔发生伤人案。周六（18日）清晨约5时许，警方接获一名男子报案，指在田湾邨田康楼对开，被两名男子以手及刀袭击。救援人员接报到场，21岁巴基斯坦裔男事主手部被斩，清醒被送往玛丽医院治理。

据了解，遇袭巴籍青年与2名分别18岁及19岁表亲，凌晨饮完酒后到田湾邨田康楼18岁青年住所，户主因为不适在楼下休息，另外2人则到田健楼34至35楼梯间聊天等待。其间一名男子走至，指责聊天声太吵，双方随即口角争执，男子即致电找帮手，未几另一名男子手持一把长约40厘米的砍刀现身威胁2青年，2人即逃往一楼大堂并报案。

与此同时，18岁户主返回上址楼梯间时，遇持刀二人组，其中1人声称自己是黑帮成员:「我系合图嘅，香港仔我睇嘅」，其后与青年一同走至一楼大堂，在那里他们遇见了另外2名巴籍青年，持刀男得知对方己报案后试图逃离，但21岁青年拉住他的T恤试图阻止。持刀男即用砍刀砍向对方，青年以左手格挡，手指流血，持刀二人组随后逃离现场。警方稍后接报到场，将受伤青年送院治疗。

案件列作「伤人」及「自称三合会社团成员」，交由西区警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。警方正通缉一名姓王叫阿骏的38岁男子，他有黑帮和合图背景，有刑事案底。另一名被通缉男子，年约30至40岁，1.8米高，黑短发，穿黑T恤、黑裤。

案件列作「伤人」及「自称三合会社团成员」，交由西区警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。