Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田湾邨噪音问题起争执 21岁青年挨斩手伤 「和合图」两黑汉在逃

突发
更新时间：01:38 2026-04-19 HKT
发布时间：01:38 2026-04-19 HKT

香港仔发生伤人案。周六（18日）清晨约5时许，警方接获一名男子报案，指在田湾邨田康楼对开，被两名男子以手及刀袭击。救援人员接报到场，21岁巴基斯坦裔男事主手部被斩，清醒被送往玛丽医院治理。

据了解，遇袭巴籍青年与2名分别18岁及19岁表亲，凌晨饮完酒后到田湾邨田康楼18岁青年住所，户主因为不适在楼下休息，另外2人则到田健楼34至35楼梯间聊天等待。其间一名男子走至，指责聊天声太吵，双方随即口角争执，男子即致电找帮手，未几另一名男子手持一把长约40厘米的砍刀现身威胁2青年，2人即逃往一楼大堂并报案。

与此同时，18岁户主返回上址楼梯间时，遇持刀二人组，其中1人声称自己是黑帮成员:「我系合图嘅，香港仔我睇嘅」，其后与青年一同走至一楼大堂，在那里他们遇见了另外2名巴籍青年，持刀男得知对方己报案后试图逃离，但21岁青年拉住他的T恤试图阻止。持刀男即用砍刀砍向对方，青年以左手格挡，手指流血，持刀二人组随后逃离现场。警方稍后接报到场，将受伤青年送院治疗。

案件列作「伤人」及「自称三合会社团成员」，交由西区警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。警方正通缉一名姓王叫阿骏的38岁男子，他有黑帮和合图背景，有刑事案底。另一名被通缉男子，年约30至40岁，1.8米高，黑短发，穿黑T恤、黑裤。

 

案件列作「伤人」及「自称三合会社团成员」，交由西区警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。
案件列作「伤人」及「自称三合会社团成员」，交由西区警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
21小时前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
5小时前
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
22小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
2026-04-18 13:30 HKT
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
2026-04-18 12:12 HKT
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
影视圈
18小时前
居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤
居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤
家居装修
8小时前
黑衣男持刀在公园狂奔。
00:16
有片｜将军澳南公园黑衣男持刀狂奔 动机不明 街坊惊慌：要马上报警
突发
4小时前
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
影视圈
21小时前
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
影视圈
21小时前