青衣专线小巴猛撼拖头车尾 12人伤 七旬司机涉危驾被捕
更新时间：21:54 2026-04-18 HKT
发布时间：21:54 2026-04-18 HKT
发布时间：21:54 2026-04-18 HKT
青衣发生交通意外。今日（18日）晚上9时许，一辆专线小巴驶至长青邨青松楼对开时，与一辆拖头发生相撞，至少12人受伤，其中2人情况严重，分别送往玛嘉烈医院及仁济医院。多辆消防车及救护车赶往现场进行拯救。
消息指，当时拖头停泊在青康路路边，小巴司机声称驶至上址时，突然见到有一道黑影，于是扭軚闪避，距料撞向拖头的车尾。小巴车头严重损毁，泵把及车牌飞脱，挡风玻璃破裂，有伤者席地而坐待救。警方调查后，以涉嫌危险驾驶拘捕76岁姓杨小巴司机，案件交由新界南总区交通意外特别调查队第4队跟进。
最Hit
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
2026-04-18 17:01 HKT
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
2026-04-18 15:46 HKT
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
2026-04-18 13:30 HKT