青衣专线小巴猛撼拖头车尾 12人伤 七旬司机涉危驾被捕

青衣发生交通意外。今日（18日）晚上9时许，一辆专线小巴驶至长青邨青松楼对开时，与一辆拖头发生相撞，至少12人受伤，其中2人情况严重，分别送往玛嘉烈医院及仁济医院。多辆消防车及救护车赶往现场进行拯救。

消息指，当时拖头停泊在青康路路边，小巴司机声称驶至上址时，突然见到有一道黑影，于是扭軚闪避，距料撞向拖头的车尾。小巴车头严重损毁，泵把及车牌飞脱，挡风玻璃破裂，有伤者席地而坐待救。警方调查后，以涉嫌危险驾驶拘捕76岁姓杨小巴司机，案件交由新界南总区交通意外特别调查队第4队跟进。