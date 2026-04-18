深圳湾入境私家车泵把藏4.2万元私烟 52岁司机罪成囚3个月

一名52岁男子因利用跨境私家车进口未完税香烟，违反《应课税品条例》，今日（4月18日）在粉岭裁判法院被判处监禁3个月及罚款1000元。海关欢迎裁决，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。

香港海关透过风险评估及情报分析，昨日（4月17日）在深圳湾口岸截查一辆入境私家车。经检查后，海关人员在私家车的车头泵把内检获8520支未完税香烟，遂拘捕该名52岁男司机。案中检获的香烟，估计市值约4.2万元，应课税值约2.8万元。

海关呼吁，市民如发现怀疑私烟活动，可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮[email protected]，或网上表格举报。

案中检获的香烟，估计市值约4.2万元，应课税值约2.8万元。海关图片