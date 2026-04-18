葵涌31岁男箍煲不成施袭 木锤破房门续殴21岁前女友被捕

葵涌发生伤人及刑毁案。一对情侣疑因感情问题谈判破裂，31岁男子情绪激动，涉嫌挥拳殴打21岁前女友。女方惊惶躲进睡房，男子竟取出木锤狂砸房门并闯入继续施袭，警方接报到场将男子拘捕，女事主受伤送院。

案发于周五（17日）晚上9时许，21岁姓张女子前往31岁姓何前男友位于屏丽径三至二十一号葵丰楼的住所，期间双方因感情纠纷爆发激烈口角。何男情绪失控，涉嫌以手袭击女事主。张女受袭后大惊，随即躲进屋内一间睡房并反锁，企图避开攻击。

惟有人怒气未消，竟取出一柄木锤疯狂破坏睡房房门。房门被毁后，何男强行闯入房内，再次以手袭击张女。混乱间，张女及时致电友人求救，友人闻讯担心其生命受到威胁，遂代为报警。

警方接报赶至现场，当场制服并拘捕何男，他涉嫌「袭击致造成身体伤害」及「刑事毁坏」，目前仍被扣留调查。至于张女头部及手部受伤，幸神志清醒，由救护车送往玛嘉烈医院治理。