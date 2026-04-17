筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟

筲箕湾爱礼街2号一屋苑单位，今日（4月17日）傍晚6时许，一名56岁姓伍男住户被发现轻生，妻子大惊报案。救护员接报到场，发现男事主倒卧厕所，当场不治。经初步调查，死者面朝下躺于浴缸内，颈部紧缠著一条橡筋，相信窒息致死。警方于现场没有检获遗书，其确实死因有待验尸后确定。据了解，事主近日因健康问题不开心，早前已有自杀前科。

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