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筲箕湾中年汉家中咬舌自尽 妻子发现惜太迟

突发
更新时间：21:56 2026-04-17 HKT
发布时间：21:56 2026-04-17 HKT

筲箕湾爱礼街2号一屋苑单位，今日（4月17日）傍晚6时许，一名56岁姓伍男住户被发现轻生，妻子大惊报案。救护员接报到场，发现男事主倒卧厕所，当场不治。经初步调查，相信事主曾在上址咬舌自尽，警方于现场没有检获遗书，其确实死因有待验尸后确定。据了解，事主近日因健康问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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