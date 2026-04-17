荃湾线24岁男趁列车关门抢手机 警查天眼拘人 吁乘客勿过度专注

港铁荃湾线一名24岁本地男子涉嫌于昨晚（16日）短短10分钟内，分别在荔景及美孚港铁站，趁列车关门的一瞬间抢走两名女乘客的手机。警方凭借「锐眼计划」闭路电视系统及迅速调查，于今日（17日）早上在油塘区将疑犯拘捕，并成功起回赃物及犯案时衣物。警方呼吁乘客，切勿过度专注使用手机。

葵青警区刑事情报组督察吴绮淇表示，昨晚8时15分，涉案男子身处荔景港铁站月台，趁一列列车即将关门之际突然发难，伸手入车厢内抢走门边一名女乘客手机，随即逃离现场。贼人食髓知味，约10分钟后抵达美孚港铁站月台，以同样手法抢去另一女乘客手机，再逃之夭夭。

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葵涌分区特遣队督察黄浩原续指，警方接报后高度重视，葵涌分区特遣队及葵青警区刑事情报组人员随即深入调查，翻查警队「锐眼计划」在内的大量闭路电视片段，迅速锁定一名24岁姓颜本地男子，并于今日在油塘区将他拘捕，检获疑犯案发时黑衫豹纹裤及寻回两名受害人的手机。

案件目前由葵青警区刑事调查队第四队跟进。警方呼吁乘客要保持警觉，在公共地方或月台等候时，应随时留意身边可疑人士；而且需要妥善保管财物，避免在靠近车门位置过度专注使用手机；如发现任何可疑情况，应即时向港铁职员求助或致电报警。