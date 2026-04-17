精英运动员亲历警队皇牌反恐试炼 周一鸣亲临打气：赛道不同，守护的心跳同步

昔日运动场英雄，今日反恐新队友！由警察招募组与反恐特勤队（CTRU）首次联手打造的「运动员招募·反恐试炼日」，今日（4月17日）于警察机动部队总部举行。多位本港知名运动员现身机动部队基地，卸下运动服，配戴战术装备挑战极限，展现从赛场到战场的无缝接轨。

试炼现场硝烟味十足，参与者星光熠熠，包括铁人三项传奇李致和、剑击名将张小伦及网球名将张玲，更有刚于4月登上世界排名第一的香港跆拳道女将江丽莉亲身到场，为一众挑战者注入「世一」等级的打气动力。多名透过警察招募组「运动员招募计划」加入警队的现职警务人员，以及有意投考警队的现役年青运动员亦参与其中。

在极度高压的反恐情景模拟中，运动员必须在分秒必争的「战场」上，展现出远超常人的应变力与「齐上齐落」的团队默契。这种「使命必达」与「永不言败」的灵魂交织，让现场火花四溅，展现了本地精英运动员转型成为警务精英的无限可能。

警务处处长周一鸣及香港体育学院院长蔡玉坤亦亲自监场。周一鸣指出，运动员与生俱来的斗志、自律与坚毅，正是香港警务工作的灵魂所在：「赛道不同，但守护的心跳同步。」无论是追求金牌的毫秒之争，还是守护市民的生死防线，强者们核心价值始终如一，决心绝不熄灭。

自 2021年推出「运动员招募计划」以来，已有逾 200 名精英运动员选择挑战警务工作这条充满正义感的新赛道。其中，前港队壁球星级姐弟欧咏芝与欧镇铭已成功转换跑道成为警务督察，作为计划的最佳代言人。这项计划旨在发掘运动员的隐藏属性，助他们发挥专业所长，以另一个身份继续在社会发光发热。如果市民也拥有一颗热血的心，渴望在更广阔的赛道上服务香港，可浏览警察招募组网页了解详情：www.police.gov.hk/recruitment。