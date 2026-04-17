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黄雨｜鸭脷洲狂风来袭 海傍工厦棚架树木倒塌 3男工轻伤

突发
更新时间：18:51 2026-04-17 HKT
发布时间：18:51 2026-04-17 HKT

本港今日（4月17日）下午时分有暴雨狂风来袭，天文台下午4时35分发出黄色暴雨警告，并一度呼吁市民在室内地方躲避猛烈阵风。其中在南区鸭脷洲利南道海傍，今日（4月17日）下午近5时风势突然加剧，现场港湾工贸中心一幅棚架、路边树木及停泊路边的电单车均被吹至倒塌，马路路面亦有一批杂物吹至四散，现场一片狼藉。

事件中有3名男工被波及受轻伤，警方消防接报后赶至救援，并封锁工厦对开道路，以免车辆及途人靠近。至下午近6时风雨趋缓，现场逐渐恢复平静，但道路继续封闭，以待棚架被清理。

相关报道：收工注意︱天文台发黄色暴雨警告 短期内广泛地区可能受大雨影响

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