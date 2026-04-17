Pokémon卡｜观塘两贼企图钻开工厦卡舖大门 遭埋伏探员断正

宝可梦（Pokémon 、宠物小精灵）集换式卡牌近年大热，稀有卡牌价格水涨船高，令不少卡牌专门店成为贼人目标，近半个多月已。其中，警方经情报分析及调查后，今日（4月17日）侦破一宗针对相关卡牌店的爆窃案，当场拘捕正在企图爆门的两名男贼匪，检获一批爆窃工具，及时阻止店舖损失。翻查报道，连同警方今日公布案件，自3月31日以来，半个多月已发生至少4宗针对Pokémon卡牌的案件。

警方获悉贼人目标 提早派员监视

警方观塘警区重案组第一队督察黄凯莹表示，近日有犯罪集团针对盗窃卡牌店的高价值稀有卡。警方经深入调查得知，有贼人计划会在观塘一间卡牌店爆窃。东九龙总区刑事部以及观塘警区刑事部人员因而部署联合埋伏，并加强在目标商铺周边巡逻及监视。

贼人曾踩线无果 仍遭探员当场拘捕

据悉，相关卡牌店今年2月开业，位于观塘某工厦一间约400多呎工厦分间单位。今日清晨时分，两名男贼在踩线后抵达店外，试图用电钻毁坏大门电锁，埋伏警员迅速回应，当场制服拘捕两名贼人，并检获电钻、大锤、两支铁笔及一块木板等怀疑作案工具，及时阻止店舖损失。两男为53及38岁，分别报称地盘工及无业，正被警方扣查。目前，案件由观塘警区重案组第一队跟进。

半个多月至少4宗Pokémon卡窃案 警吁加强防盗

翻查报道，连同警方今日公布案件，自3月31日以来，半个多月已发生至少4宗针对Pokémon卡牌的案件。警方指，相关游戏卡牌近年掀起热潮，在二手市场价值较高，呼吁商户或者储存卡牌场所，应加强防盗措施，例如锁好门窗、加强防盗警报系统及闭路电视等等，以免贼人有机可乘。

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