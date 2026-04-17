警方机场放蛇截获车队的士 司机兜客声称免行李费 涉违规被检控

机场警区今日（4月17日）上午进行一项打击的士违规兜客的执法行动，派员乔装乘客，成功截获一部车队的士，司机涉嫌在机场范围内非法招揽乘客被检控。

警方表示，今日行动中，警方派员乔装抵港旅客，在机场停车场一带观察。一名31岁男司机向乔装人员作出招徕，声称可提供的士接载服务，并声称豁免行李费。人员其后将的士截停，向司机调查。

警方图片所见，相关的士为一部车队的士。经初步调查，警方有理由相信该名司机干犯「兜客」等罪行，将会对其作出检控。

机场警区强调，会继续与机场管理局保持紧密联络，采取严厉执法行动，打击机场一带的士违规行为，以保障乘客权益。