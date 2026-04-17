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上环斩人│讯汇金融创办人「金融谢」谢兆凯遇袭 上班途中挨斩浴血

突发
更新时间：16:38 2026-04-17 HKT
发布时间：16:38 2026-04-17 HKT

上环永乐街斩人血案，事主手脚被斩伤大量流血，凶徒手法残忍，事后警方出动警犬到上环港铁站大围捕，惟未有发现。据了解，被斩男子79岁，为讯汇金融集团联合创办人、人称「金融谢」的商人谢兆凯。

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翻查资料，谢兆凯人称「金融谢」，为讯汇金融集团联合创办人，他亦是内地房地产及酒店项目等的投资者。讯汇金融集团于1992年创立，为证券、外汇、期货及黄金交易商。

讯汇金融集团曾卷入多宗官司，2018年警方调查讯汇金融旗下汇凯金业涉及「伦敦金」的投资骗案，到讯汇金融集团总部内搜查并拘捕18人。讯汇证券则在2019年曾因一系列内部监控缺失及监管违规，遭证监会谴责及罚款500万元。

消息透露，今日（17日）上午约11时15分，谢兆凯的司机驾车将他载至干诺道中，准备前往位于中环广场的公司。当谢落车步行期间，一名男子突从后靠近，持刀向他施袭。谢走避不及，手腕、左小腿及左大腿被斩伤淌血，当场倒地。而凶徒施袭后，迅速沿德辅道中、林士街方向逃去。

警员及救护员接报后赶至，将谢兆凯送往玛丽医院抢救。谢送院时清醒，经治理后留医情况稳定。他向警方表示并不认识凶徒，亦无债务纠纷或与人结怨。

警方现正通缉一名涉案年约50岁的中国籍男子，案发时身穿白色上衣、黑色长裤、戴口罩，案件由港岛总区反黑组第一队跟进。

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