入境处伙多部门全港反黑工 拘21非法劳工及11雇主

入境事务处于4月10日至昨日（4月16日）在全港多区展开反非法劳工行动，包括「曙光行动」、「锐破行动」、「银翼行动」、联同食物环境衞生署和康乐及文化事务署执行的「惊愕行动」、联同香港警务处和劳工处执行的「权能者行动」及联同香港警务处执行的「冠军行动」及「风沙行动」，先后拘捕33人。

反非法劳工行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括货仓、零售店及商业大厦等，共拘捕21名怀疑非法劳工及11名涉嫌聘用非法劳工的雇主。被捕的怀疑非法劳工为9男12女（32至63岁），当中2名女子涉嫌行使及管有怀疑伪造身分证。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为7男4女（30至58岁）。有关涉嫌聘用上述非法劳工的雇主的调查仍然在进行中，不排除有更多人被捕。

入境处呼吁，市民可使用举报非法劳工专线185 185、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址，利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。