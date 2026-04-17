小榄精神病治疗中心39岁男囚昏迷 送院不治

小榄精神病治疗中心一名39岁男性在囚人士今日（四月十七日）在院所内昏迷，被送往公立医院后证实不治。惩教署已将事件通知警方，死因裁判法庭将进行死因研讯。

惩教署表示，该名在囚人士于今年1月因伤人罪而被判入狱。他患有精神病，一直需要接受院所医院和公立医院治疗及跟进。今日凌晨2时57分，惩教人员发现该名在囚人士于囚室内昏迷不醒，立刻召唤支援人员到场为他急救，并召唤救护车将他送往公立医院作进一步救治。该名在囚人士送院后一直昏迷，其后情况转差，延至上午8时23分证实不治。