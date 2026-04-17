去年致命交通意外96名死者 逾半是行人 约三分二为长者 当局加强宣传

去年香港致命及严重交通意外共有559宗，涉及585人，较2024年有所下降。去年有92宗致命交通意外，共96人死亡，其中52名是行人，其中33人是长者。道路安全议会表示，今年会继续全面加强推广道路安全，并透过道路工程、宣传教育及立法执法等方面，提升长者行人的安全。

警务处副处长（行动）兼道路安全议会主席叶云龙表示，警方与运输署会分析每宗意外背后原因及趋势，在宣传教育、调节交通灯号、道路设计等方面加强工作，计划今年下旬举行道路安全愿景创作比赛，提高公众安全意识。

叶云龙说︰「长者通常行动比较慢，在马路口看不清楚、听力不清楚，影响留意附近交通情况，听不听到现有的发声装置呢，也可能反应速度没有年轻人快，相信是长者成为交通意外受害人的主要原因，每一宗我们都会看清楚，分析背后原因，会否在道路工程、法例、执法或宣传教育上做多些。」

叶云龙说，香港道路安全情况一直有改善，目前本港有65个交通黑点，有38个已完成改善工程，会加快其余工程。

道路安全宣传运动委员会主席王嘉明表示，以往宣传主要是在电视报章等主流媒体，近年已新增不同渠道，务求令道路安全信息「入屋」、「入脑」。本港现时亦有3个交通安全城或公园，由康文署管理。

早前，道路安全议会就举办「改造秀茂坪道交通安全城设计比赛」，邀请建筑及设计界专业人士及学生提交方案。道路安全宣传运动委员会主席王嘉明表示，议会共收到32份参赛作品，议会正积极研究将得奖方案纳入未来翻新计划，并希望以秀茂坪作为试点，推展至全港另外两个交通安全城。