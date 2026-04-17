启德房协地盘传欠薪 6人危坐消防开气垫戒备 房协责成大判妥善处理

启德沐缙街2号房协启点KEyPoint地盘，今（17日）早上约9时，为数约30名泥水工人及二判判头到地盘追讨欠薪，他们拉起横额，指大判拖欠工程费令工人无粮出，其中6名工人走上5楼平台危坐边缘，未有激烈行动。消防在地面张开气垫戒备，劳工处介入斡旋，至今日下午2时许，尚有一人仍危站平台位置。

房协回复查询时表示，就启德第1E区1号用地项目今早 （4月17日）发生的工人追薪事件，房协正作出跟进，并责成总承建商华营建筑妥善处理，亦知悉华营建筑已经派员和有关的分判商会面。房协一直按照工程进度准时向总承建商缴付相关工程款项，并会继续密切监察及跟进情况，以确保工人权益。

资料显示，启德第1E区1号用地项目现正进行上盖工程，将提供超过2,100个单位。另外，楼宇下方的30万呎新商场，将命名为「启点」 (KEyPoint)，预计将在今年落成，有望明年开幕，由启德站步行5分钟直达。