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海关到成都交流分享宣传推广 微短剧《虹翼行动》荣获优秀作品奖

突发
更新时间：14:39 2026-04-17 HKT
发布时间：14:39 2026-04-17 HKT

香港海关获国家广播电视总局邀请，于4月14至16日到成都出席「第十三届中国网络视听大会」。论坛期间，贸易关系及公共传讯科高级监督与内地不同单位进行深入交流，分享宣传推广、网络视听以及跨平台协作方面的经验，进一步拓展未来交流合作网络。

另外，早前海关与广州广播电视台一齐协拍的首部微短剧 — 《虹翼行动》（香港译名：糖衣毒约），更在「第二届国际微短剧大赛」中荣获优秀作品奖，论坛期间获颁荣誉证书，标志著团队的创意、制作及宣传成效获得大会专业肯定。

有关成绩不但反映部门善用新媒体说好海关故事的努力，亦展现粤港合作的文化传播与内容创作上的新成果。未来，部门亦会继续以创新方式传递正向信息，深化与各地业界交流，积极说好香港故事。

大家趁机一齐重温《糖衣毒约》啦！即刻去片！

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