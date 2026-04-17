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港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女 趁关门掠手机跳闸逃去

突发
更新时间：05:48 2026-04-17 HKT
发布时间：05:48 2026-04-17 HKT

港铁车厢发生连环抢劫案。昨日晚上短短十分钟内，两名女乘客先后在荃湾线列车上被抢去手提电话，贼人更刻意选在列车车门的一刹那「夺门而逃」，令事主及乘客措手不及。警方初步调查后发现两案手法及地点极为相似，不排除为同一人所为，正全力追缉一名蓄长发男子归案。

首宗案件发生于晚上约八时二十三分，一名女子在荔景站附近的列车上被掠走手机。正当警方接报调查之际，相隔仅十分钟、即晚上八时三十三分，美孚站再发生同类案。一名三十三岁黄姓女乘客，当时乘坐荃湾线由葵芳前往尖沙咀，期间一直在车厢内使用iPhone 14手提电话。

首宗案件发生于晚上约八时二十三分，一名女子在荔景站附近的列车上被掠走手机。
首宗案件发生于晚上约八时二十三分，一名女子在荔景站附近的列车上被掠走手机。
相隔仅十分钟、即晚上八时三十三分，美孚站再发生同类案，警方不排除同一人所为。
相隔仅十分钟、即晚上八时三十三分，美孚站再发生同类案，警方不排除同一人所为。

当列车驶至美孚站，车门准备关闭的一刻，一名男子突然从后掠走黄女手中的电话，随即冲出车厢。女事主惊魂甫定后向职员求助，据悉贼人冲出月台后动作迅速，更直接跳过入闸机离开车站，最终消失于街道尽处。

警方发言人表示，两宗案件均列作「抢劫」处理，已将其合并交由深水埗警区刑事调查队跟进，暂未有人被捕。事件中两名女事主均无受伤，警方正追缉一名年约三十岁、蓄长发，案发时身穿深蓝色上衣及短裤的男子。

 

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