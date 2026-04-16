预备役美军杀妻逃港后落网 美媒指曾现身山顶 保安局：不评论个案

一名美国军人涉嫌于今年2月杀害妻子后，潜逃入境香港。美国联邦调查局（FBI）本港时间今晨（4月16日）表示，已成功在海外拘捕涉案男子，并将疑犯送返美国，惟未谈及何时何处落网。香港保安局回复《星岛头条》网查询时表示，特区政府一直依法与不同司法管辖区进行警务合作，不会评论个别案件。翻查资料，有美国传媒曾报道涉案男子曾在港逗留一段时间，又在山顶广场出没。

涉案男子名为David Varela，案发地点为美国维珍尼亚州诺福克（Norfolk）。当地传媒WTKR报道，受害者家人亦证实了Varela被捕消息。另外，WTKR YouTube频道的一档播客（Podcasts）节目，早前曾引述知情者报道，称曾在山顶凌霄阁对开遇见Varela，得悉Varela曾留港一个月，并尝试寻找工作。

翻查资料，有美国传媒曾报道涉案男子曾在港逗留一段时间，又在山顶广场出没。美媒WTKR图片

其后WTKR记者透过知情者取得Varela电话号码，记者尝试以视讯电话致电Varela，一名与Varela容貌相似的男子接听，他自称为David，但了解到记者来意时，随即用手遮蔽镜头并挂线，之后再也无法接通。

美国联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）今日公布Varela被捕消息，但他并未透露疑犯在何处被捕，又没具体说明哪些伙伴提供协助。资料显示，香港和美国自2020年暂停移交逃犯协定，至今仍未恢复。

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