有片｜屯门男童误闯轻铁路轨 列车一度暂停进出车站 职员及时带回

屯门有一名男童误闯轻铁路轨。今日（16日）晚上7时左右，警方接获港铁职员报案，表示一名年约7岁的男童怀疑迷路，闯入屯门轻铁市中心站的路轨。警员接报到场寻获男童，并将他交还予父母。现场消息指，男童29岁父亲带着儿子出行，期间着儿子在一处小食店门外等候，岂料儿子行错方向，导致事件。

港铁表示，当时轻铁车长及职员留意到一名男童闯入轻铁屯门站路轨范围。轻铁车务控制中心即时安排列车暂停进出车站，轻铁职员亦随即带领男童返回安全位置，并协助其报警。事件已交由警方处理。公司借此机会提醒乘客注意安全，任何情况下都不应该擅自进入路轨范围，另外，家长亦应小心照顾其儿童。港铁

网上流传片段可见，当时男童在轻铁的路轨范围奔跑，幸当时未有列车经过，状甚惊险。有网民质疑为何男童可以闯入路轨，「见到小朋友及两位警察在市中心轻铁站，当中仲有一位港铁职员」、「𠮶度有电缆㗎㖞」、「点解可以跑咗入去….」。