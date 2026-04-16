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北角野猪堕海｜嘉道理农场称幼猪疑曾遭狗咬 多处重创已人道毁灭

突发
更新时间：15:28 2026-04-16 HKT
发布时间：15:28 2026-04-16 HKT

北角消防局一带海傍，周一（4月13日）下午近4时，有一头3呎长受伤小野猪被困海面，获救后由爱协转送嘉道理农场作进一步检查。嘉道理农场暨植物园今日（4月16日）在社交平台表示，该野猪怀疑曾被狗只袭击至重创，兽医团队最终对该野猪人道毁灭，为免牠继续承受不必要痛苦。

相关报道：北角年幼野猪堕海受伤 获消防小艇救起 被送往嘉道理农场检查

嘉道理农场表示，一头受伤的雄性幼年野猪当日由爱护动物协会转送至嘉道理农场暨植物园野生动物拯救中心，接受兽医评估。经检查后，该野猪身上有两处非常大而深的伤口，极可能由狗只袭击所致。除主要伤口外，其身体不同部位亦分布多处刺穿伤。由于伤势严重，为免牠继续承受不必要的痛苦，兽医团队最终对该野猪进行人道毁灭。

嘉道理农场坦言，其野生动物拯救中心接收多种野生动物，职责是评估受伤的野生动物，并在有康复可能的情况下提供治疗及复康，待牠们适合重返自然时放回野外。可惜，团队经常遇到一些因伤势或病情过于严重而无法完全康复的个案，因此必须基于兽医专业判断及动物福利原则作出决定，这头不幸的野猪正属此类情况。

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