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上水男子挨斩手脚受伤 警拘9人揭接应车辆挂假牌

突发
更新时间：14:29 2026-04-16 HKT
发布时间：14:29 2026-04-16 HKT

本周二（14日）凌晨上水发生一宗伤人案，38岁姓谢男子在扫管埔路被刀手伏击，手脚中刀受伤，2名凶徒得手后分别登上私家车及电单车逃去。警方经深入调查后，于同日和翌日（15日）在上水及元朗区，以涉嫌伤人及行使虚假文书罪拘捕9名本地男子。当中涉案的接应私家车被人套上假车牌。

被捕的9名男子，年龄介乎18至62岁，他们已获准保释候查，须于5月中旬向警方报到，案件由大埔警区反三合会行动组跟进。

案发于周二凌晨1时许，据悉谢男驾驶私家车行经上水鸡岭回旋处期间，一辆电单车及一辆私家车突然驶出拦截，迫使谢男停车。3名年约30至35岁、身穿黑色衣物及戴白色口罩的男子随即下车，强行打开谢男车门。其中2人持利刀向谢男施袭，斩伤其左肩、左上臂、左肘、右掌、左膝及右小腿等多处。3名凶徒施袭后，登上该两辆车逃去无踪。谢男半昏迷，被送往威尔斯亲王医院治理。

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