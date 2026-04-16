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大围沙田岭路赤麂被困铁栏 消防救出放归大自然

突发
更新时间：08:36 2026-04-16 HKT
发布时间：08:36 2026-04-16 HKT

大围有赤麂被困。今日（16日）早上7时20分，沙田岭路8号的保安员报案，指发现一只赤麂被夹困于屋苑对开的铁栏之中。消防员接报到场，发现赤麂在铁栏中苦苦挣扎，身上有伤，连忙为牠解困。赤麂最后获救放归郊野，事后可见铁栏遗下少量血迹。

根据嘉道理农场及渔农自然护理署资料，赤麂（Muntiacus vaginalis）是香港唯一的原生鹿科动物，属于哺乳类动物。其背部呈啡色，腹部白色。赤麂喜欢躲藏在密集灌木之间，日夜都会活动，但晨昏时分最活跃。

赤麂非常胆小，受惊扰时候会发出短促、类似狗吠叫声警告同类，极度惊慌情况下更可能会引发器官衰竭而死亡。市民如发现受伤赤麂，如非必要应避免走近和骚扰，并退至动物视线范围外，同时切勿触碰，及尽快联络爱护动物协会24小时拯救热线 27111000 或渔护署热线1823。

 

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