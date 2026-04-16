跨部门扫黄及打击黑工行动 无人机高空巡逻配合 拘捕19人

警方新界南总区机动部队、葵青、荃湾、大屿山及机场警区联同相关部门人员，周三（15日）进行代号「冠军」（CHAMPION）及「权能者」（POWERPLAYER）的反非法劳工及扫黄联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。行动中，人员配合警方推动「智慧警政」，利用小型无人机并配合地面人员行动，进行反罪恶高空巡逻，以提升整体防罪灭罪能力及行动效能。

行动中，警方共拘捕19人，分别是7名内地男子、8名内地女子、2名非华裔男子、一名本地男子及一名本地女子，年龄介乎36至63岁，分别涉嫌「在公众地方管有攻击性武器」、「盗窃」、「违反逗留条件」、「行使虚假文书」、「逾期居留」及「雇用不可合法受雇的人」。当中，六名被捕内地女子怀疑进行卖淫活动，在荃湾区涉嫌「违反逗留条件」被捕。所有被捕人现正被扣留调查，并将会由警方及相关部门作出跟进。

跨部门扫黄及打击黑工行动拘捕19人 。警方图片

警方无人机高空巡逻配合。警方图片