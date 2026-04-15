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Pokémon卡再成贼人目标！旺角信和格仔舖遇窃失$2.8万游戏卡 警缉黑衣男

突发
更新时间：22:26 2026-04-15 HKT
发布时间：22:26 2026-04-15 HKT

Pokémon宝可梦集换式卡牌在全球掀起收藏及投资热潮，同时亦吸引不法之徒垂涎，成为抢劫案的目标。旺角信和中心一格仔舖的租户今日（15日）向警方报案，指有两张Pokémon卡早前被人盗去，约值2.8万元。警方将案件列作「店铺盗窃」，正追缉一名年约20岁，案发时身穿黑衫黑裤及携有一个黑色环保袋的男子。

Pokémon宝可梦集换式卡牌在全球掀起收藏及投资热潮。资料图片
Pokémon宝可梦集换式卡牌在全球掀起收藏及投资热潮。资料图片

警方今日下午5时许接获弥敦道582至592号信和中心一格仔舖的租户报案，指翻查店内的闭路电视片段，发现一名男子于4月5日在店内盗去两张约值2.8万元的Pokémon卡后逃之夭夭。警方将案件列「店铺盗窃」，交由旺角警区刑事调查队第三队跟进，暂未有人被捕，正追缉一名年约20岁，案发时身穿黑色短袖上衣、黑色长裤、白色鞋及携有一个黑色环保袋的男子。

翻查资料，尖沙咀加连威老道Pokémon卡牌专门店「LIGHT TCG」于上周四（9日）亦发生盗窃案，一名男子假扮顾客，趁「睇卡」时盗去两张共值约25万元的Pokémon卡，警方其后以涉嫌盗窃拘捕一名35岁姓伍本地男子，案件已于周一（13日）提堂。

相关新闻：Pokémon卡遇窃｜贼人周一提堂 卡片仍踪杳 店舖疑被恐吓勒索9万元

Pokémon精灵宝可梦今年迎来30周年，人气没有随时间衰退、反而在近几年越来越红，其中Pokémon卡的价格亦水涨船高，炒风极为疯狂，甚至在近年有不少人将高价的Pokémon卡成为投资项目。

尖沙咀早前发生罕有Pokémon卡盗窃案：

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