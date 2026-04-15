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海关一日内破两案检$190万毒品 两无业男被捕

突发
更新时间：18:07 2026-04-15 HKT
发布时间：18:07 2026-04-15 HKT

海关昨日（14日）破获两宗怀疑毒品案件，检获190万元毒品包括氯胺酮、冰毒、霹雳可卡因及依托咪酯烟弹。行动中，海关拘捕两人，分别是持行街纸的33岁非华裔男子及27岁无业内地男。

毒品藏衣物内 混杂不同服饰

第一宗案件，香港海关与内地缉私部门进行联合行动，在昨日截查一件由法国经内地到香港、报称服饰的包裹。人员在3包衣物内发现约 3.4公斤怀疑氯胺酮，并混杂在其他不同服饰。海关毒品调查科人员跟进接手调查案件，在同日下午在长沙湾一带展开监控递送行动，最终拘捕一名报称无业、持「行街纸」的33岁非华裔收货男子。

第二宗案件，海关毒品调查科人员经深入调查，锁定一个位于长沙湾工厦内的迷你仓，怀疑被用作毒品储存。人员于昨日进行反毒品行动，截查一名男子，之后将他押解到迷你仓进行搜查，并检获 950克怀疑冰毒、52克怀疑霹雳可卡因，以及38粒怀疑依托咪酯烟弹。同时，人员在男子所穿的鞋内检获少量霹雳可卡因，随即将他拘捕。被捕人为内地男子，27 岁，报称无业。

海关表示，留意到犯罪集团招揽非本地人士进行作案的情况，企图利用陌生面孔或容易转换角色的特性，增加执法者执法难度，呼吁非本地人士、年轻人、学生及求职者务必提高警觉，切勿在未确认工作内容的性质或工作情况底下，贸然接受工作。

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