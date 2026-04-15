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21岁男地盘工呃3长者$68万 涉3宗虚构绑架电骗案被捕

突发
更新时间：17:34 2026-04-15 HKT
发布时间：17:34 2026-04-15 HKT

警方侦破「虚构绑架」电话骗案，警方昨日（14日）拘捕一名21岁地盘男工人，涉嫌与3宗骗案有关，事件中3名长者受骗，涉款约68万元。消息指，被捕男子为「跑腿」角色，他会相约长者到比较偏远、没有闭路电视的地方收取骗款，每次可获一千至数千元的报酬。

荃湾警区在3月31日接获一名81岁长者报案，指早上接获一名自称是其儿子的电话，对方讹称被警方拘捕急需保释金。事主信以为真，并相约骗徒同日中午在荃湾区内的公众游泳池交收40万元现金，骗徒取得款项后逃去无踪，事主其后亦与儿子取得联络，得知受骗。

警方翻查「锐眼」计划下的大量闭路电视片段和情报分析，昨日在黄大仙区以涉嫌「以欺骗手段取得财产」拘捕一名21岁、报称地盘工人的男子。警方初步相信该骗徒以同样手法，在4月9日及4月10日诈骗两名分别74岁及78岁长者，涉款共28万元。消息指，被捕男子为「跑腿」角色，他会相约长者到比较偏远、没有闭路电视的地方收取骗款，每次可获一千至数千元的报酬。被捕男子现正被扣留调查。案件交由荃湾警区重案组跟进。

警方提醒市民，如收到自称亲友来电，声称被警方或其他执法部门拘捕及要求大额现金，应提高警觉，主动核实对方身份或向其他亲友求证。虚构绑架电话骗案的受害人多为长者，部份更会去到银行提取大量现金，如果银行职员见到有长者神色慌张、无缘无故提取大量现金或汇款到不明户口，就需要多加留意，提醒对方小心骗案。如有怀疑，可以致电警方防骗易24小时热线，18222查询。

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