骗徒藉赠书结织退休富婆 设投资骗局半年内呃走2600万及金条

警方上周四(9日)接获一名63岁女子报案，指早前经一网上平台认识一名自称投资专家的男子，对方其后透过网上通讯程式说服其投资股票。女事主于2025年11月先按指示汇入十万元至对方指定的银行户口，及后在半年内按指示把共约2600万元现金和一条约值43万元的金条，先后26次交予14名男子，惟女事主其后怀疑受骗，遂报案求助。经初步调查，案件列「以欺骗手段取得财产」，交由湾仔警区刑事调查队第五队人员跟进，暂未有人被捕。

事主为一名退休人士。消息透露，2025年9月，受害女子在Facebook看见一篇帖文指有免费书本送出，于是联络该发帖人，约一个月后，受害人收到书本，并被发帖人拉入「Line」的应用程式聊天群组，群组内有自称是台湾投资公司的专家，声称他有投资贴士，游说受害人于一个虚假应用程式投资台湾及美国股票市场。

受害人依照指示，于2025 年11月7日存入金钱获得盈利。该名「专家」要求受害人提升投资金额。由于受害人得到「甜头」信以为真，于是根据「专家」指示，在2025年11月11日至2026年4月1日期间，共计26次将总数约2500万港元及一条约值43万元的金条，到铜锣湾加宁街9-11号外分别交予14名男子。其后受害人一直未能取回金钱，所以她前往该台湾投资公司的办公室，对方职员表示完全不知道有关虚假应用程式的事宜，受害人始知受骗，于是报案。案件共涉及骗款约港币约2600万元。



警方提醒市民，以欺骗手段取得财产属严重罪行，一经定罪，最高刑罚可判监十四年。