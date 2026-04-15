全民国家安全教育日｜保安局率纪律部队举行升旗仪式 政务司司长陈国基主礼
更新时间：08:41 2026-04-15 HKT
发布时间：08:41 2026-04-15 HKT
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今日（15日）是全民国家安全教育日，早上8时保安局带领辖下纪律部队，在位于黄竹坑的香港警察学院联合举行升旗仪式，由政务司司长陈国基主礼。
陈国基致辞时表示，在特区政府与社会各界同心协力下，总体国家安全观走进校园、走进社区，全社会维护国家安全的自觉性与使命感，达到了前所未有的高度。他又指，今年的「全民国家安全教育日」，主题为「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」，就是提醒要更好地融入和服务国家发展大局，积极作为，不负时代所托。
他强调，特区政府会继续多管齐下，巩固国家安全防护体系，提升执法协调能力，同时深化全民国家安全教育，坚持爱国者治港，防范并且化解一切安全风险。特区政府必定会全面准确贯彻「一国两制」方针，坚定不移维护国家主权、安全、发展利益，守护香港的繁荣与稳定；同时亦会把握国家「十五五」规划的机遇，主动融入和服务国家发展大局，以高水平安全保障高质量发展。
今早8时，升旗仪式开始，先由警察乐队奏出数首乐曲，各支纪律部队仪仗队步操进场，警察护旗方队亦进场。现场奏唱国歌，进行升旗。升旗仪式后随即举行「维护国家安全杯」颁奖典礼，主礼嘉宾颁奖予保安局及各纪律部队和辅助部队健儿。
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