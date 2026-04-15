珍惜生命｜西湾河嘉亨湾女子堕楼 当场气绝

今日（15日）凌晨2时41分，警方接获西湾河太康街38号嘉亨湾6座的保安员报案，指发现一名女子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。

警员及救护员赶抵现场，经医护人员即场检查，证实女事主已伤重不治，毋须送院。警方随即封锁现场，经调查后获悉死者姓胡（70岁），为退休人士，有情绪病纪录。

今日（15日）凌晨2时41分，警方接获西湾河太康街38号嘉亨湾的保安员报案，指发现一名女子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。黎志伟摄

女事主当场伤重不治。黎志伟摄

女事主当场伤重不治。黎志伟摄

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