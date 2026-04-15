珍惜生命｜西湾河嘉亨湾女子堕楼 当场气绝
更新时间：05:21 2026-04-15 HKT
发布时间：05:21 2026-04-15 HKT
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今日（15日）凌晨2时41分，警方接获西湾河太康街38号嘉亨湾6座的保安员报案，指发现一名女子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。
警员及救护员赶抵现场，经医护人员即场检查，证实女事主已伤重不治，毋须送院。警方随即封锁现场，经调查后获悉死者姓胡（70岁），为退休人士，有情绪病纪录。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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