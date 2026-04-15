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珍惜生命｜西湾河嘉亨湾女子堕楼　当场气绝

突发
更新时间：05:21 2026-04-15 HKT
发布时间：05:21 2026-04-15 HKT

今日（15日）凌晨2时41分，警方接获西湾河太康街38号嘉亨湾的保安员报案，指发现一名女子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。

警员及救护员赶抵现场，经医护人员即场检查，证实女事主已伤重不治，毋须送院。警方随即封锁现场，正就女事主的身分及堕楼原因展开调查。

今日（15日）凌晨2时41分，警方接获西湾河太康街38号嘉亨湾的保安员报案，指发现一名女子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。黎志伟摄
今日（15日）凌晨2时41分，警方接获西湾河太康街38号嘉亨湾的保安员报案，指发现一名女子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。黎志伟摄
女事主当场伤重不治。黎志伟摄
女事主当场伤重不治。黎志伟摄
女事主当场伤重不治。黎志伟摄
女事主当场伤重不治。黎志伟摄

自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111 
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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