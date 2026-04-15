17岁少女尖东疑堕海　落水一小时获救送院

尖沙咀发生少女堕海意外。今日（15日）凌晨1时许，有途人行经星光大道近尖东巴士总站对开海面时，惊见一名少女在水面漂浮，随即报警求助。

消防水警合力救起 女事主送院时清醒

消防及水警小艇接报后火速赶往现场，在离岸不远处发现目标，合力将该名少女救起，并送往就近岸边梯台登岸。涉事少女年约17岁，获救时神志清醒，且表现合作并无反抗。救护员随即将她送往伊利沙伯医院进行检查。

岸边遗随身物品 天眼揭落水逾一小时

警员在岸边搜证时，发现属于女事主的部分随身物品。据悉，警方事后翻查现场一带的闭路电视片段，发现有人早在报案时间约一小时前，已于现场位置落水。