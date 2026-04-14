天眼直击｜中学生村屋偷内衣裤 网民吁自首

今日（14日）网上疯传一段影片，片中见到一名中学生经过一村屋时偷走1条内裤，半分钟后竟重返现场，再偷走2条内衣裤。男童未知自己偷盗的行为，已被尽收「天眼」底。多名网民呼吁男童自首，另有人建议事主报警。

片段长约1分08秒，事发时间为昨日（13日）下午近5时。片中见到，一名身穿校服、年约15岁的男童经过一村屋时四处张望，之后跳起从晾衫架上偷走一条内裤，急步离开。事隔半分钟，男童再次折返，并将悬挂在晾衫架上的两条内衣裤再偷走，而男童的行为被村屋外的「天眼」拍下。

有网民指男童就读新界一间中学，建议事主应报警求助，并通知校方或家长。另外，有人呼吁男童尽快自首。