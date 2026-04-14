沙田14岁单车男疑冲灯 挨P牌私家车撞飞 目击者：飞咗上大银幕

网上流传两段影片，片段显示一辆私家车驶至沙田安睦街及安明街交界时，撞到一辆怀疑没有遵受交通灯停下的单车。单车男连人带车被撞飞，其后自行爬起。多名途人目睹经过意外发生吓得目瞪口呆，其后冲上前了解伤者的伤势。

片段显示事发为今日（14日）中午12时52分，一辆P牌私家车沿安睦街行驶，至安明街交界右转时，与一辆沿安明街落斜的单车发生相撞。片中见到单车男疑没有遵受交通灯停下，最终撞向私家车的车身，人仰车翻，随后自行爬起身。另一条片见到，单车男坐在地上待救，途人上前了解其伤势。拍片者在旁讲述：「撞到𡃁仔飞咗上去大银幕，P牌添呀。」

警方表示，今日中午12时许，一辆私家车沿安睦街往沙田方向行驶，至安明街交界时与单车发生相撞。14岁的单车男手脚擦伤流血，拒绝送院，警方正调查事件。